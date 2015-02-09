إنعمي بالراحة على "إيكزوست"

آلام الظهر مشكلة شائعة لدى كثيرين، وخصوصاً من يزاولون الأعمال المكتبية، التي تتطلّب منهم البقاء لساعات متواصلة جالسين خلف مكاتبهم، ومحدّقين في شاشات الكومبيوتر.

"سيدتي نت" يعرّف قارئاته على كرسي مبتكر ومريح للغاية، وقابل للتكيّف مع وضعيات الجسم المختلفة:

يؤمّن كرسي "إيكزوست" Exocet الراحة إلى الجالس إليه، نظراً إلى أنّ تصميمه ذكي، فهو يتكيّف مع وضعيات الجسم المتعددة عند الجلوس.

يشبه هذا الكرسي كسّارة الجوز، ويحمل توقيع ستيفان ليثاد، الذي صمّمه لشركة "ديزيناريوم" في "مونتريال" بكندا.

يلتفّ "إيكزوست" على أسطوانة، ويمكن ابتكار أشكال جديدة منه تعتمد على ما يفضّله المستخدم، علماً بأن

منحنياته ناعمة ودقيقة وتشي بالتميّز، فتصميم هذا الكرسي السلس والمرن يجمع بين جاذبية الشكل والوظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصنعة لهذا الكرسي نالت براءة اختراع عنه، وهذا الأخير متوفّر بإصدار محدود.

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