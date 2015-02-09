اخسري 12 كيلوجراماً في شهر من دون مضاعفات

هل يمكن فقدان الوزن بسرعة، وبطريقة صحيّة وفعّالة؟

اختصاصية التغذية كريستال بدروسيان* تقدم لقارئات "سيدتي نت"، في ما يأتي، حمية تساعد على خسارة ما بين 8 و12 كيلوغراماً بالشهر، بالمقارنة بالحميات التقليدية التي تمكن من فقدان من 2 إلى 4 كيلوغرامات بالشهر:

تحمل هذه الحمية اسم (Diet Protein-Sparing Modified Fast (PSMF، وكانت بدأت تروج في سنة 1970 مع البروفسور بلاكبيرن، إلا أن عدداً من الأطباء تابع لاحقاً دراسة هذه الحمية، وسعى إلى تطويرها، علماً بأن البحوث تفيد

أن هذه الحمية تفوق الأنظمة الغذائية الأخرى فعاليّة، وتوازي مفاعيلها السريعة عمليات الجراحة الهادفة إلى التخسيس، لكنّها تتطلّب إشرافاً طبياً من قبل اختصاصي التغذية، لتفادي المضاعفات ولا سيما الشعور بألم في الرأس في اليومين الأولين من اتباعها، كما الإمساك، والتعب والخمول في حال عدم تعاطي مكمّلات البوتاسيوم الغذائية في أثنائها.

تصرّح "جمعيّة التغذية الأمريكيّة" ADA، وهي أكبر منظمة متخصصة بالحميات الغذائية بالولايات المتحدة، في هذا الإطار: ان "النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية هو آمن وفعال لخسارة الوزن بطريقة صحية وسريعة".

ترتكز هذه الحمية على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، لكنه غني في الوقت عينه من الناحية الغذائية، حيث يؤمن حاجات الجسم من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية والبروتين، ما يساعد على خسارة الوزن، مع الحفاظ على الكتلة العضليّة.

تسمح هذه الحمية بتناول جرام من البروتينات لكل كيلوجرام من الوزن، علماً بأن مصدر هذا البروتين هو الحليب وبياض البيض وبروتين الصويا. أمّا "الكربوهيدرات" والدهون فمحدودة جداً في هذه الحمية، خصوصاً الدهون المشبعة الضارة.

يتمّ تقسيم الأطعمة في خلال اتباع "حمية البروتين" إلى وجبات عدة خلال النهار، مع الحرص على تناول مكمّلات البوتاسيوم والصوديوم الغذائية، علماً بأنها تشمل الخضر واللحم والدجاج والسمك والبيض، وتشطب النشويات المتمثّلة في: المعكرونة والأرز والبطاطس والبرغل والمغربية والبسكويت والخبز، كما الحلويات والفاكهة.

*فوائد "حمية البروتين":

- تساعد هذه الحمية على فقدان الوزن بشكل سريع، وتضمن التخلّص من الدهون.

- تفيد هذه الحمية الأشخاص الذين يعانون من داء السكري، ومشكلات في التنفس خلال النوم، وارتفاع ضغط الدم، نظراً إلى انها فقيرة بالصوديوم.

- تساهم هذه الحمية في خفض نسب "الكوليسترول" والدهون الثلاثية بالجسم، لأن الصويا يشكّل أحد مصادرها.

تتألّف "حمية البروتين" من مراحل عدة، وفق الآتي:

- المرحلة الأولى: تحقّق هذه المرحلة خسارة 8 كيلوجرامات للإناث و12 كيلوجراماً للرجال، وتسمح في استهلاك 3 أغلفة من البروتين خلال النهار، كــ"الكابوتشبنو" أو رقائق "الكونفليكس" المصنوعة من البروتين على وجبة الفطور، والحساء أو "الباستا" المصنوعة من البروتين على وجبة الغداء، مع إمكانية تناول "الوايفر" ورقائق البطاطس ضمن الوجبة الخفيفة. أمّا وجبة العشاء فتتضمّن اللحم أو الدجاج أو السمك (150 جراماً للنساء و200 جرام للرجال) والسلطة.

- المرحلة الثانية: تفقد المرحلة الثانية متتبعها من 6 إلى 8 كيلوجرامات، وتقضي باستهلاك مغلّف البروتين على الفطور، كما الوجبة الخفيفة، مع إمكانية الاختيار بين اللحم والدجاج والسمك، مع طبق السلطة على وجبتي الغداء والعشاء.

- المرحلة الثالثة: تدعو هذه المرحلة إلى إدخال النشويات إلى وجبة الفطور حصراً، أي تناول "ساندويش" من الجبن أو الحبش واللبنة أو البيض، مع حبة من الفاكهة، مع اتباع تعليمات المرحلة الثانية الخاصّة بالغداء والعشاء.

- المرحلة الرابعة: تدعو هذه المرحلة إلى إدخال النشويات إلى وجبة الغداء، على أن تشمل النشويات الأرز والمعكرونة والبطاطس.

والجدير بالذكر أنه يُسمح في مراحل هذه الحمية كافة بشرب الماء والقهوة واليانسون والشاي والبابونج والشاي وحتى المشروبات الغازية.

*ملاحظة: يُتبع هذا النظام أيضاً قبل أسبوعين من الخضوع إلى أية جراحة تتطلّب خسارة بعض الكيلوغرامات، أو جراحة تصغير الكبد، ما يسهّل على الطبيب عمله، ويخفّف من المضاعفات.

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