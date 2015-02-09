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“العليا للانتخابات” تلغي التصويت في الانتخابات البرلمانية للمصريين داخل اليمن

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“العليا للانتخابات” تلغي التصويت في الانتخابات البرلمانية للمصريين داخل اليمن “العليا للانتخابات” تلغي التصويت في الانتخابات البرلمانية للمصريين داخل اليمن

البرلمان المصري

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، عدم تخصيص لجنة لتصويت المصريين المقيمين بجمهورية اليمن، في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وذلك مراعاة للظروف الأمنية الحرجة التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن.

صرح بذلك المستشار أيمن عباس، وقال إن إلغاء التصويت على الانتخابات باليمن، جاء بناء على المذكرة الشارحة المقدمة إلى اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن، والتي تقدمت بها وزارة الخارجية واستعرضت خلالها تفاصيل تلك الظروف التي يصعب معها وجود لجنة انتخابية للمصريين المقيمين في اليمن في ظل تلك الظروف.

 

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