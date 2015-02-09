“التجريبية الرسمية” أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية بالسويس

أعلنت مدرسة السويس التجريبية الرسمية بمنطقة حوض الدرس بمحافظة السويس بدأ عمل المدرسة بالكامل بالطاقة الشمسة والاستغناء عن التيار الكهربائي من مصادره الأرضية وعن طريق المحطات كتجربة رائدة أولى على مستوى الجمهورية.

وقام اللواء العربي السروي محافظ السويس صباح اليوم بالمشاركة في طابور الصباح بالمدرسة وطالب التلاميذ الاستماع للفقرات والمعلومات العامة التي تقدمها الإذاعة المدرسية.

وتفقد المحافظ تطبيق مشروع الطاقة الشمسية الذي يطبق لأول مرة بالمدارس بالمحافظات إهداء من إحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية من دولة ماليزيا.

وأكد مدير الشركة للمحافظ أنه سيتم الإنارة بالمدرسة بنظام الطاقة الشمسية على مرحلتين، وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية سيتم اختيار أحد الأحياء لتكون نموذجًا لتوصيل الطاقة الشمسية للجهاز الحكومي.

وأكد اللواء العربي السروي على المدرسين بأهمية التعامل الجاد مع التلاميذ ومراجعة الدروس أول بأول وابتكار أفكار جديدة لتحفيز التلاميذ وتشجيعهم على المذاكرة من البداية.

كما تفقد المحافظ المبنى التعليمي الجديد بالمدرسة والذي يشمل خمسة فصول وقاعة متعددة الأغراض ومسرحًا، وكرم المحافظ الطفلة “رقية محسن” محمد برياض الأطفال بالمدرسة بمنحها شهادة تقدير وميدالية لفوزها بالميدالية الذهبية لتصميمها مجسم عن حرب أكتوبر في المسابقة الفنية التي نظمها المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

ورافق المحافظ في الجولة عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس واسامة محمد مدير المدرسة التجريبية الرسمية للغات ومديري الإدارات التعليمية.