مدير منظمة التنمية الزراعية يطالب بزراعة المحاصيل ذات العائد العالي بجنوب دارفور

استقبل الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مكتبه بمقر المنظمة وفداًً من وزارة الزراعة بولاية جنوب دارفور برئاسة المهندس عبد المالك محمد آدم مدير عام وزارة الزراعة والري.

وخلال اللقاء تقدم الوفد بالشكر والتقدير للمنظمة على الدعم الكبير الذي قدمته المنظمة للولاية بتوفير كميات من تقاوي الذرة الرفيعة الأمر الذي ساعد في إنجاح الموسم الزراعي 2014 – 2015م كما تم عرض نتائج تجربة زراعة أشجار المناطق الباردة في مناطق جبل مرة بولاية جنوب دارفور حيث بدأ إنتاج التفاح في الدخول إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي ساعد كثيراً في تحسين الإنتاج المحلي من التفاح وفي رفع مستوى الدخل للمزارعين، كما عرض المدير العام للوزارة موقف تنفيذ مدرسة النساء الريفيات في محلية برام وسير العمل في حفر الآبار الجوفية.

خلال اللقاء وجه معالي المدير العام بالتوسع في زراعة أشجار المناطق الباردة باستجلاب أصناف أخرى من شتول التفاح ذات المواصفات العالية لتحسين الإنتاج المحلي والتصدير إلى الولايات الأخرى وتجربة زراعة القمح المطري والذرة الصفراء بالتعاون مع الوزارة في الموسم القادم، وقيام المنظمة بتدريب أحد العاملين بوزارة الزراعة والري بولاية جنوب دارفور على عمليات رعاية وتقليم محصول العنب بجمهورية مصر العربية.

يذكر أن المنظمة قامت بتوزيع 12750 شتلة من أشجار المناطق الباردة ( التفاح والعنب والخوخ والبرقوق وغيرها) في ولايتي جنوب ووسط دارفور بهدف تحسين الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل للمزارعين والتصدير إلى الولايات الأخرى.