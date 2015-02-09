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النيابة تشكل فريقًا لسماع أقوال المصابين من مشجعي “الزمالك”

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النيابة تشكل فريقًا لسماع أقوال المصابين من مشجعي “الزمالك” النيابة تشكل فريقًا لسماع أقوال المصابين من مشجعي “الزمالك”

جثث جماهير الزمالك

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية ،برئاسة محمد عبد الشافى المحامى المحامى العام الاول للنيابات ، تشكيل فريق من أعضاء النيابة لسماع اقوال المصابين فى احداث إشتباكات إستاد “الدفاع الجوى”،والتى أسفرت عن وقوع 22 قتيلا.

كانت نياية شرق القاهرة الكلية قد أمرت مساء أمس بتشريح جثث 22 من رابطة مشجعى نادي الزمالك “وايت نايتس”، لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثث أن الوفاة نتجت عن الإصابة بكسر في الرقبة وكدمات بالصدر والوجه نتيجة التدافع والتكدس، حيث خلت أجساد المتوفين من آثار الطلقات النارية.

كانت اشتباكات وقعت مساء أمس الأحد أمام استاد الدفاع الجوى بين رابطة مشجعى نادي الزمالك “وايت نايتس” وقوات الأمن، أثناء محاولة الألتراس دخول الاستاد لحضور مباراة النادي وإنبى.

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