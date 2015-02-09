بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى «مرجان 15»

انطلقت فعاليات المناورة البحرية المصرية – السعودية المشتركة «مرجان 15» والتى تجريها وحدات من القوات البحرية المصرية والبحرية الملكية السعودية ، والتى تستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية .

يشارك فى التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية من المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات وعناصر القوات الخاصة البحرية لتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين النطاق البحرى بالبحر الأحمر ، والتدريب على أعمال الإعتراض البحرى والإمداد والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات ، وأعمال مكافحة التهريب والقرصنة البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.

بدأت فعاليات التدريب بعقد العديد من اللقاءات والمحاضرات العامة والتخصصية لتحقيق التقارب فى المفاهيم والتكتيكات القتالية للقوات المشاركة من الجانبين ، وإستكمال إجراءات تنظيم التعاون إستعداداً لتنفيذ باقى الأنشطة والإلتزامات التدريبية المخطط لها عملياً بالبحر .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة من البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون الإستراتيجى فى العديد من المجالات لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط .