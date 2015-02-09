المتهمون في مجزرة الدفاع الجوي ينكرون الاتهامات الموجهة إليهم

أنكر17 من أعضاء ” الوايت نايتس” ،أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ،برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول للنيابات، والذين القى القبض عليهم أمس الأحد ؛على خلفية اتهامهم بأعمال شعب فى احداث اشتباكات استاد “الدفاع الجوى” جميع التهم المنسوبة اليهم ، وأكدوا أنهم لم يكن بحوزتهم شماريخ ولا ألعاب نارية كما زعمت قوات الشرطة لمنعهم من دخول الاستاد، وعندما حاولوا الفرار خوفاً من الاختناق من القنابل المسيل للدموع تدافعوا وحدثت حالات الوفاة.

وجهت النيابة، عددًا من الاتهامات الـ 17 من أعضاء وايت نايتس والتي من بينها: “إثارة الشغب، والتعدى على قوات الأمن، ومحاولة اقتحام استاد الدفاع الجوى بالقوة، وقطع الطريق، وحيازة شماريخ، وألعاب نارية”.

كان فريق من النيابة، انتقل لقسم شرطة مدينة نصر أول، للتحقيق مع المتهمين، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت أمس الأحد، باستاد الدفاع الجوى والتي أسفرت عن سقوط 22 قتيلا والعشرات من المصابين.

كانت نياية شرق القاهرة الكلية قد أمرت مساء أمس بتشريح جثث 22 من رابطة مشجعى نادي الزمالك “وايت نايتس”، لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثث أن الوفاة نتجت عن الإصابة بكسر في الرقبة وكدمات بالصدر والوجه نتيجة التدافع والتكدس، حيث خلت أجساد المتوفين من آثار الطلقات النارية.

كانت اشتباكات وقعت مساء أمس الأحد أمام استاد الدفاع الجوى بين رابطة مشجعى نادي الزمالك “وايت نايتس” وقوات الأمن، أثناء محاولة الألتراس دخول الاستاد لحضور مباراة النادي وإنبى.