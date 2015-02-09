أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المتهمون في مجزرة الدفاع الجوي ينكرون الاتهامات الموجهة إليهم

Google+ Print
المتهمون في مجزرة الدفاع الجوي ينكرون الاتهامات الموجهة إليهم المتهمون في مجزرة الدفاع الجوي ينكرون الاتهامات الموجهة إليهم

جثث جماهير الزمالك

أنكر17 من أعضاء ” الوايت نايتس” ،أمام نيابة شرق القاهرة الكلية ،برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول للنيابات، والذين القى القبض عليهم أمس الأحد ؛على خلفية اتهامهم بأعمال شعب فى احداث اشتباكات استاد “الدفاع الجوى”  جميع التهم المنسوبة اليهم ، وأكدوا أنهم لم يكن بحوزتهم شماريخ ولا ألعاب نارية كما زعمت قوات الشرطة لمنعهم من دخول الاستاد، وعندما حاولوا الفرار خوفاً من الاختناق من القنابل المسيل للدموع تدافعوا وحدثت حالات الوفاة.

وجهت النيابة، عددًا من الاتهامات الـ 17 من أعضاء وايت نايتس والتي من بينها: “إثارة الشغب، والتعدى على قوات الأمن، ومحاولة اقتحام استاد الدفاع الجوى بالقوة، وقطع الطريق، وحيازة شماريخ، وألعاب نارية”.

كان فريق من النيابة، انتقل لقسم شرطة مدينة نصر أول، للتحقيق مع المتهمين، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت أمس الأحد، باستاد الدفاع الجوى والتي أسفرت عن سقوط 22 قتيلا والعشرات من المصابين.

كانت نياية شرق القاهرة الكلية قد أمرت مساء أمس بتشريح جثث 22 من رابطة مشجعى نادي الزمالك “وايت نايتس”، لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثث أن الوفاة نتجت عن الإصابة بكسر في الرقبة وكدمات بالصدر والوجه نتيجة التدافع والتكدس، حيث خلت أجساد المتوفين من آثار الطلقات النارية.

كانت اشتباكات وقعت مساء أمس الأحد أمام استاد الدفاع الجوى بين رابطة مشجعى نادي الزمالك “وايت نايتس” وقوات الأمن، أثناء محاولة الألتراس دخول الاستاد لحضور مباراة النادي وإنبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا