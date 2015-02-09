بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال الرصف والصرف الصحي بشوارع الأربعين

قام اللواء العربي السروي، محافظ السويس، ظهر اليوم الإثنين، بجولة لشوارع حي الكويت بالأربعين لمتابعة خطة الرصف التي ستبدأ بشوارع عبدالمحسن وعرفة وصابر الطويل وياسر وإمتداد الغوري بحي الأربعين بطول 2200 مترا ومتوسط عرض 10 أمتار 2014 – 2015 وبتكلفة تقدر بـ 5 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية.

وتفقد المحافظ شارع عبد المحسن بحي الكويت بالأربعين لمتابعة أعمال الصرف الصحي التي تتم لتدعيم بعض خطوط شبكة الصرف الصحي بحي الأربعين بطول 450 متر وبقطر 12 بوصة وبتكلفة 180 ألف جنيه.

رافقه خلالها المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة منى السويفي مدير عام الطرق والنقل وممثل الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني والمهندس مصطفي العيسوي مدير الإدارات الهندسية بحي الأربعين.