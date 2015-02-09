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مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأحمر عقب أحداث “الزمالك”.. وتغلق خاسرةً 3.4 مليار

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مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأحمر عقب أحداث “الزمالك”.. وتغلق خاسرةً 3.4 مليار مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأحمر عقب أحداث “الزمالك”.. وتغلق خاسرةً 3.4 مليار

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية على تراجع جماعي ملؤرشاتها، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، عقب أحداث مبباراة الزمالك التي شهدت وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومشجعي نادي الزمالك، والتي راح ضحيتها 22 مشجع من المدنيين، ليفقد رأسمال البورصة السوقي 3 مليارات و800 مليون جنيه، لينهي الجسة مسجلاً 532 ملياراً و938 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 122 مليون و960 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 644 مليون و382 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 23 ألف و310 صفقة، تمت على أسهم 169 شركة، صعد منها 38، بينما تراجعت 106 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.74%، بمقدار 73 نقطة، ليسجل 9,884.46 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.40%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 599.61 نقطة.

تراجع أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.47%، بمقدار 6 نقاط، ليسجل 1,178.58 نقطة.

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