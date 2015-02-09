بالصور.. ​محافظ الأقصر الجديد يقوم بأولى جولاته التفقدية بزيارة 4 مدن

قام محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، بأولي جولاته التفقدية برفقة محافظ الأقصر السابق، اللواء طارق سعد الدين، وزار خلالها مناطق متفرقة في مدن أرمنت والبياضية والزينية وطيبة الجديدة.

بدأت الجولة بزيارة المزرعة النموذجية بمنطقة الرزيقات بمدينة أرمنت وإطلع المحافظ علي المراحل التي تم تنفيذها بالمزرعة ووجه بسرعة الانتهاء منها تمهيدا لافتتاحها.

وتوجه المحافظ بعد ذلك إلي المنطقة الصناعية بمنطقة البغدادي وزار مساكن الوحدات الاجتماعي والغابة الشجرية ومصنع السماد بمدينة البياضية كما تفقد مساكن مدينة الشمس بمنطقة المدامود بمدينة الزينية وقام بجولة داخل مدينة طيبة الجديدة.

ووجه المحافظ – خلال الجولة – بضرورة تشكيل لجان لبحث تشغيل مصنع السماد ومراجعة الاعمال التي تمت في مزرعة الرزيقات وامر بإزالة القمامة علي الطريق الصحرواي التي لاحظها اثناء مروره مع تكثيف دوريات المرور وتغليظ عقوبة القاء المخلفات وتغيير مواعيد دورية سيارات جمع القمامة وشدد علي محاولة الإسراع في انهاء الاعمال الانشائية بمدينة الشمس السكنية قبل الموعد المحدد لها وناقش مع المحافظ الاسبق ورئيس مدينة البياضية امكانية عقد اجتماع لممثلين عن الوزارات المعنية لإتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص تطوير الغابة الشجرية واعادة استثمارها للإستفادة منها.