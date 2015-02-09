ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية يستقبلون بطريرك إثيوبيا في السودان

استقبل الأنبا صرابامون أسقف أم درمان والأنبا إيليا أسقف الخرطوم بالسودان ، أبونا ماتياس الأول بطريرك إثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم ،وأشار القس بولس حليم متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن الأسقفين ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية ،وذلك فى زيارة بطريرك إثيوبيا للسودان والتى بدأها أمس وتستغرق عدة أيام ،يلتقى فيها عدد الشخصيات ومنها شعب الكنائس الأرثوذكسية بالسودان.

بطريرك إثيوبيا قد زار مصر فى 10 من يناير الماضى وإلتقى رئيس الجمهورية وعددا من القيادات الدينية بالبلاد ،كما زار عددا من المعالم السياحية والدينية فى مصر