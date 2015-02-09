فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لوصول «بوتين»

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل، لاستقبال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، والذي من المقرر أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمطار وسط إجراءات أمنية مشددة، وتسلمت القوات الخاصة وقوات الجيش تأمين محيط استراحة الرئاسة مع انتشار رجال الأمن على طول الطريق المؤدي إلى المطار.

ومن المقرر ان يحضر بوتين حفلا موسيقيا في دار الأوبرا في قلب القاهرة مساء الاثنين، وعقد جلسة مباحثات مع السيسي ومسؤولين مصريين آخرين، تهدف إلى تقوية العلاقات المتنامية بين البلدين، وتعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يناقش السيسي وبوتين الأوضاع في العراق وليبيا وسوريا والنزاع العربي-الإسرائيلي، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات تجارية بين البلدين.