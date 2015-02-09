محافظ سوهاج: تقسيم المحافظة إلى دوائر لكل منها مجلس أمناء

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج الجديد، لوكالة «أونا» إنه لابد من تكاتف جميع المواطنين والمسئولين للنهوض بالمحافظة مع تعظيم الاستفادة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المدنى.

وأشار المحافظ إلى أهمية النزول إلى أرض الواقع والاحتكاك بمشاكل المواطنين ومعرفة أسبابها وايجاد حلول مبتكرة لها.

وقال عبدالمنعم إن الفترة القادمة سوف تشهد تقسيم محافظة سوهاج إلى دوائر بكل دائرة مجلس أمناء لة رؤية تنموية وسوف يحترم الجهاز التنفيذى للمحافظة رؤية وقرارات كل مجلس طالما انة يساهم فى حل المشاكل ولا يتعارض مع القانون.