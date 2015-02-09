منافسه قويّة على إثارة الجدل بين نجمات حفل "GRAMMYs 2015"

شاهدنا كثيراً تنافس النجمات على لقب أجمل إطلالة في حفلات السجادة الحمراء، ولكن في حفل "GRAMMYs 2015" يختلف الوضع تماماً، حيث تتحول المنافسة على لقب الأكثر إثارة للجدل، وهذا بالضبط ما ظهر لنا في إطلالات نجمات الموسيقى على السجادة الحمراء ليلة البارحة.

انتظرنا بشوق إطلالات النجمات في هذا الحفل، وشاهدنا ما استوجب أن نعرضه على قارئاتنا، فقد ظهرت العديد من الإطلالات البراقة خلاله، منها ما كان ناجحاً بامتياز كإطلالة كاتي بيري Katy Perry بفستان رائع خطفته من آخر عروض المصمم اللبناني زهير مراد، وإطلالة نيكي مناج Nicki Minaj بفستانها الأسود من Tom Ford، بالإضافة للنجمة ليدي غاغاً Lady Gaga التي بدت كملكة الثلج بإطلالتها البراقة على السجادة الحمراء، ولكن لم توفق بعض النجمات في ارتداء الأقمشة البراقة، فقد ظهرت ريتا أورا Rita Ora بواحدة من أسوأ إطلالاتها على الإطلاق، حيث بدت كثريّا لماعة، كذلك كيم كارداشيان Kim Kardashian التي ظهرت بفستان Gautier الذي شببه التابعون بزيّ المصارعين.

من جهة أخرى، صدمتنا النجمة بيونسيه Beyonce بإطلالة أقل مما نتوقع منها، إذ بدا أنها لم تبذل أي جهد في التحضير لهذا الحفل، وذلك على عكس قرينتها ريانا Rihanna التي خطفت الأنظار وعدسات المصورين بفستانها العملاق من Giambattista Valli الذي عرض قبل أيام في باريس، وقد صرّحت بأنها وقعت في غرام هذا الفستان بعد أن شاهدت صوره على الإنترنت وتواصلت مع المصمم على الفور.

مع كل هذه الإطلالات المجنونة ظهرت محافظة بعض النجمات على جمال وأناقة إطلالاتهن، ومنهن: غوين ستيفاني Gwen Stefani ببدلة عصرية رائعة من Versace، وملكة الجمال الأمريكية أوليفيا كالبو Olivia Culpo، والأنيقة تايلر سويفت Taylor Swift بلوك شبابي حمل توقيع المصمم إيلي صعب.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل "GRAMMYs 2015"، وشاركينا برأيك.



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