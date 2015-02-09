انتقال النيابة لقسم مدينة نصر للتحقيق مع 17 من أعضاء «وايت نايتس»

انتقل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول للنيابات، لقسم شرطة مدينة نصر أول، للتحقيق مع 17 من أعضاء الوايت نايتس، لاتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت أمس بإستاد الدفاع الجوى والتى أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى.

كانت نياية شرق القاهرة الكلية، قد أمرت، مساء أمس، بتشريح جثث 22 من رابطة مشجعى نادي الزمالك الوايت نايتس، لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثث أن الوفاة نتجت عن الإصابة بكسر في الرقبة وكدمات بالصدر والوجه نتيجة التدافع والتكدس، حيث خلت اجساد المتوفين من Hثار الطلقات النارية.

كانت اشتباكات وقعت، مساء أمس الأحد، أمام استاد الدفاع الجوى بين رابطة مشجعى نادي الزمالك الوايت نايتس وقوات الأمن، أثناء محاولة الألتراس دخول الاستاد لحضور مباراة النادي وانبى.