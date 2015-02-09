مايكل منير يطعن على قرار إجراء انتخابات المصريين بالخارج لعدم تكافؤ الفرص

قام المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة والأستاذ بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية بتوكيل الأستاذ عصام الاسلامبولي بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي القرار الخاص بإجراء الانتخابات بالنسبة المصريين في الخارج. وقد تقدم الاستاذ عصام الاسلامبولي بالفعل للمحكمة بالطعن وحصل علي رقم 30256 لسنة 96 ق وشمل الطعن ثلاث نقاط.

1 – اشتراط الجنسية المنفردة في المرشح حيث أن الدستور لم يشترط أن يكون المرشح الذي يمثل المصريين في الخارج حمل الجنسية المصرية فقط. بل إن الدستور اشترط أن يوفق القانون أوضاعة مع أوضاع في الخارج وليس العكس. وقد حدد الدستور الوظائف التي اشترط فيها الجنسية المنفردة مثل منصب الرئيس.

> 2- أخل القانون بفكرة التمثيل الملائم حيث خصص 8 مقاعد فقط لتمثيل قرابة العشرة مليون مصري

> 3- أخل القانون بمبدأ تكافؤ الفرص حيث لم يخصص دوائر خاصة للمصريين في الخارج بل جعلهم يتنافسون مع مصريين مقيمين في الداخل علي ذات المقاعد

وهو مايخل بمبدأ تكافؤ الفرص حيث تصبح فرص المصريون المقيمون بالداخل اقوي من المقيمين بالخارج.

وقد صرح مايكل منير رئيس حزب الحياة أن الأمر يتعلق أن القانون أيضا أخل بفترة عدم التمييز بين المصريين حيث ميز بين المصري المقيمين بالخارج بناء علي من لدية جنسية ومن لايحمل الجنسية وهي فكرة من بنات أفكار أحد مستشاري رئاسة الوزراء وليس لها أساس في الدستور بل تعتمد علي تخوين كل من حمل جنسية أخري علي الرغم من دور المصريين غي الخارج الوطني عقب 30 يونية وعلي الرغم من استعانة رئيس الجمهورية بعدد كبير من مزدوجي الجنسية في لجنة الاستشارية وبالرغم من أن عدد من مزدوجي الجنسية شاركوا في صياغة الدستور نفسة كأعضاء في لجنة الخمسين.

وأضاف منير أن لجان كثيرة من المصريين في الخارج تواصلت مع وزارة العدالة الانتقالية وحاولت جاهدة تغير القانون وأنهم اوصلوا الأمر الي أعلي الجهات بمصر إلا كان هناك إصرار علي عدم تغيير القانون ولذلك لجئنا للقضاء لينصف المصريين في الخارج.