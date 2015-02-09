رئيس حزب المؤتمر يحضر حفل تكريم «بوتين» بدار الأوبرا المصرية

صرح الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، أنه سيحضر اليوم وعدد من رؤساء الأحزاب الحفل الموسيقى فى دار الأوبرا تكريما لضيف مصر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقد وجهت رئاسه الجمهورية الدعوة لعدد من رؤساء الأحزاب .

وقد بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين زيارة تستمر يومين لمصر، وهى الزيارة الأولى التي يقوم بها بوتين للقاهرة منذ عشر سنوات وخصوصا منذ الثورة المصرية التي أسقطت في 2011 الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي كان بوتين التقاه في آخر زيارة قام بها إلى مصر في العام 2005.