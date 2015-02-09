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Boyhood و The Grand Budapest Hotel يحصدان جوائز الأكاديمية البريطانية

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Boyhood و The Grand Budapest Hotel يحصدان جوائز الأكاديمية البريطانية Boyhood و The Grand Budapest Hotel يحصدان جوائز الأكاديمية البريطانية

الإثنين 09-02-2015 13:57

أعلنت الأكاديمية البريطانية عن جوائزها الـ 68 في حفل ضخم حضره النجوم والعاملون في السينما البريطانية والعالمية وقد سجّلت مفاجأة من العيار الثقيل بحصول فيلم Birdman على جائزة BAFTA واحدة فقط كأفضل تصوير، في الوقت الذي حصد فيه فيلم Boyhood ثلاث أبرز جوائز وهي أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور مساعد، ونال فيلم The Grand Budapest Hotel أربع جوائز هي أفضل سيناريو أصلي وأفضل موسيقى وأفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل ديكور. من جهته حصد The Theory of Everything جائزة أفضل فيلم بريطاني وأفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس. تقنياً تفوّق فيلم Whiplash على Interstellar فحصد الأول جائزتي أفضل مونتاج وصوت والثاني أفضل مؤثرات بصرية. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم
Boyhood

أفضل فيلم بريطاني
The Theory of Everything

أفضل تجربة أولى لسيناريست، مخرج أو منتج بريطاني
Pride

أفضل فيلم بلغة غير إنكليزية
Ida

أفضل وثائقي
CitizenFour

أفضل فيلم كرتوني
The Lego Movie

أفضل مخرج
Richard Linklaterعن فيلم Boyhood

أفضل سيناريو أصلي
The Grand Budapest Hotel

أفضل سيناريو مقتبس
The Theory of Everything

أفضل ممثل
Eddie Redmayneعن فيلم The Theory of Everything

أفضل ممثلة
Julianne Moore عن فيلم Still Alice

أفضل ممثل في دور مساعد
JK Simmons عن فيلم Whiplash

أفضل ممثلة في دور مساعد
Patricia Arquette عن فيلم Boyhood

أفضل موسيقى
Alexandre Desplat عن فيلم The Grand Budapest Hotel

أفضل تصوير
Birdman

أفضل مونتاج
Whiplash

أفضل ديكور
The Grand Budapest Hotel

أفضل أزياء
The Grand Budapest Hotel

أفضل تصفيف شعر ومايك أب
The Grand Budapest Hotel

أفضل صوت
Whiplash

أفضل مؤثرات بصرية
Interstellar

أفضل فيلم كرتوني بريطاني قصير
The Bigger Picture

أفضل فيلم بريطاني قصير
Boogaloo and Graham

أفضل نجم صاعد
Jack O'Connell

جائزة تكريمية
Mike Leigh

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