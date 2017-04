Boyhood و The Grand Budapest Hotel يحصدان جوائز الأكاديمية البريطانية

أعلنت الأكاديمية البريطانية عن جوائزها الـ 68 في حفل ضخم حضره النجوم والعاملون في السينما البريطانية والعالمية وقد سجّلت مفاجأة من العيار الثقيل بحصول فيلم Birdman على جائزة BAFTA واحدة فقط كأفضل تصوير، في الوقت الذي حصد فيه فيلم Boyhood ثلاث أبرز جوائز وهي أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور مساعد، ونال فيلم The Grand Budapest Hotel أربع جوائز هي أفضل سيناريو أصلي وأفضل موسيقى وأفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل ديكور. من جهته حصد The Theory of Everything جائزة أفضل فيلم بريطاني وأفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس. تقنياً تفوّق فيلم Whiplash على Interstellar فحصد الأول جائزتي أفضل مونتاج وصوت والثاني أفضل مؤثرات بصرية. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم

Boyhood

أفضل فيلم بريطاني

The Theory of Everything

أفضل تجربة أولى لسيناريست، مخرج أو منتج بريطاني

Pride

أفضل فيلم بلغة غير إنكليزية

Ida

أفضل وثائقي

CitizenFour

أفضل فيلم كرتوني

The Lego Movie

أفضل مخرج

Richard Linklaterعن فيلم Boyhood

أفضل سيناريو أصلي

The Grand Budapest Hotel

أفضل سيناريو مقتبس

The Theory of Everything

أفضل ممثل

Eddie Redmayneعن فيلم The Theory of Everything

أفضل ممثلة

Julianne Moore عن فيلم Still Alice

أفضل ممثل في دور مساعد

JK Simmons عن فيلم Whiplash

أفضل ممثلة في دور مساعد

Patricia Arquette عن فيلم Boyhood

أفضل موسيقى

Alexandre Desplat عن فيلم The Grand Budapest Hotel

أفضل تصوير

Birdman

أفضل مونتاج

Whiplash

أفضل ديكور

The Grand Budapest Hotel

أفضل أزياء

The Grand Budapest Hotel

أفضل تصفيف شعر ومايك أب

The Grand Budapest Hotel

أفضل صوت

Whiplash

أفضل مؤثرات بصرية

Interstellar

أفضل فيلم كرتوني بريطاني قصير

The Bigger Picture

أفضل فيلم بريطاني قصير

Boogaloo and Graham

أفضل نجم صاعد

Jack O'Connell

جائزة تكريمية

Mike Leigh