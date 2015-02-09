Boyhood و The Grand Budapest Hotel يحصدان جوائز الأكاديمية البريطانية

الإثنين 09-02-2015 13:57
أعلنت الأكاديمية البريطانية عن جوائزها الـ 68 في حفل ضخم حضره النجوم والعاملون في السينما البريطانية والعالمية وقد سجّلت مفاجأة من العيار الثقيل بحصول فيلم Birdman على جائزة BAFTA واحدة فقط كأفضل تصوير، في الوقت الذي حصد فيه فيلم Boyhood ثلاث أبرز جوائز وهي أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور مساعد، ونال فيلم The Grand Budapest Hotel أربع جوائز هي أفضل سيناريو أصلي وأفضل موسيقى وأفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل ديكور. من جهته حصد The Theory of Everything جائزة أفضل فيلم بريطاني وأفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس. تقنياً تفوّق فيلم Whiplash على Interstellar فحصد الأول جائزتي أفضل مونتاج وصوت والثاني أفضل مؤثرات بصرية. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم
Boyhood
أفضل فيلم بريطاني
The Theory of Everything
أفضل تجربة أولى لسيناريست، مخرج أو منتج بريطاني
Pride
أفضل فيلم بلغة غير إنكليزية
Ida
أفضل وثائقي
CitizenFour
أفضل فيلم كرتوني
The Lego Movie
أفضل مخرج
Richard Linklaterعن فيلم Boyhood
أفضل سيناريو أصلي
The Grand Budapest Hotel
أفضل سيناريو مقتبس
The Theory of Everything
أفضل ممثل
Eddie Redmayneعن فيلم The Theory of Everything
أفضل ممثلة
Julianne Moore عن فيلم Still Alice
أفضل ممثل في دور مساعد
JK Simmons عن فيلم Whiplash
أفضل ممثلة في دور مساعد
Patricia Arquette عن فيلم Boyhood
أفضل موسيقى
Alexandre Desplat عن فيلم The Grand Budapest Hotel
أفضل تصوير
Birdman
أفضل مونتاج
Whiplash
أفضل ديكور
The Grand Budapest Hotel
أفضل أزياء
The Grand Budapest Hotel
أفضل تصفيف شعر ومايك أب
The Grand Budapest Hotel
أفضل صوت
Whiplash
أفضل مؤثرات بصرية
Interstellar
أفضل فيلم كرتوني بريطاني قصير
The Bigger Picture
أفضل فيلم بريطاني قصير
Boogaloo and Graham
أفضل نجم صاعد
Jack O'Connell
جائزة تكريمية
Mike Leigh