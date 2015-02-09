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فيديو.. كلمة محمد بن زايد بافتتاح القمة الحكومية

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فيديو.. كلمة محمد بن زايد بافتتاح القمة الحكومية فيديو.. كلمة محمد بن زايد بافتتاح القمة الحكومية

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المتميزة تعتبر كل مواطن ثروة وطنية وبناء الدولة لا يعتمد على الحكومة فقط بل هو واجب على كل مواطن، مشدداً على أن مجتمع الإمارات متماسك بروح الاتحاد و"بيته متوحد"، معتبراً أن أهم مقومات نجاح دولة الإمارات بنيتها القوية القادرة على مواجهة تحديات الغد الاقتصادية والسياسية المحيطة بها.

جاء ذلك خلال كلمة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من أعمال القمة الحكومية 2015 التي انطلقت اليوم الاثنين تحت عنوان "قيادة الخدمات الحكومية"، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

واستهل سمو ولي عهد أبوظبي كلمته بإلقاء التحية على راعي الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً "بداية أتقدم بتحية لأخي وصديقي ومعلمي محمد بن راشد ولضيوف الإمارات أهلاً بكم"، كما تقدم بخالص العزاء في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، معقباً على ذلك بالقول "الملك عبدالله بن عبد العزيز كان محباً للإمارات ومحبوباً من أهل الإمارات"، وأضاف: "عزاؤنا برحيل الملك عبدالله، هو أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية في أيد أمينة وخير خلف لخير سلف فالملك سلمان بن عبدالعزيز رجل حكيم".
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