بدء فعاليات التدريب البحري المصري- السعودي «مرجان 15»

انطلقت فعاليات المناورة البحرية المصرية- السعودية المشتركة «مرجان 15»، التي تجريها وحدات من القوات البحرية المصرية والسعودية، الاثنين، وتستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

يشارك في التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية من المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات وعناصر القوات الخاصة البحرية، لتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، منها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا لتأمين النطاق البحري بالبحر الأحمر، والتدريب على أعمال الاعتراض البحري، والإمداد والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات، وأعمال مكافحة التهريب والقرصنة البحرية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، واقتحام السفن المشتبه بها، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.

بدأت فعاليات التدريب بعقد العديد من اللقاءات والمحاضرات العامة والتخصصية، لتحقيق التقارب في المفاهيم والتكتيكات القتالية للقوات المشاركة، واستكمال إجراءات تنظيم التعاون، استعدادا لتنفيذ باقي الأنشطة والالتزامات التدريبية المخطط لها عمليا بالبحر.