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«الوفد» ينعى ضحايا «الدفاع الجوي».. ويطالب بإلغاء الدوري

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نعى المستشار بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، شهداء أحداث استاذ الدفاع الجوي الذي سقطوا مساء الأحد، مشيرًا إلى أنه «حادث مؤسف يؤكد أن التخطيط الفاشل وسوء الترتيب وعدم وجود نظام من إدارة الزمالك هو المسؤول عن أحداث العنف».

وأضاف «الحسامي» لـ«المصري اليوم» أنه «حرام يموت 22 من شبابنا بسبب الكورة» مطالبًا بحل جميع روابط التشجيع «الألتراس» لأن الأهم هو الاستقرار.

كما طالب المتحدث باسم الوفد، بتحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب موت هؤلاء الشباب، مؤكدًا على «ضرورة إلغاء الدوري والتركيز على العمل والإنتاج وتحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ الأولويات في مجالات الصحة والتعليم والصناعة وبعدها نبحث عن كرة القدم لأنها آخر أولوياتنا».

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