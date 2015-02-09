كريمة الحفناوي لـ«السيسي»: نفذ تعهداتك بالدفع بالنساء في المراكز القيادية

دعت كريمة الحفناوي، الأمين العام لحزب التحالف الاشتراكي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ تعهداته السابقة بدعم المرأة والدفع بها في المراكز القيادية، لافتة إلى أن تعيين 3 نواب نساء لمحافظين غير كافي، لأنه توجد نماذج نسائية مؤهلة على شغل منصب المحافظ.

وقالت «الحفناوي»، خلال مشاركتها في مؤتمر اتحاد نساء مصر، حول عدم تعيين أي امرأة في حركة المحافظين الأخيرة، الاثنين، إن النساء غائبات عن إدارة الأزمة في مصر عن عمد، لافتة إلى أنه «لو كانت المرأة موجودة في إدارة الأزمات لتجنبت مصر الكثير من المشاكل».

كما دعت الأحزاب السياسية إلى مساعدة النساء، مطالبة اتحاد نساء مصر والمنظمات النسائية بدعم معركة السيدات في الانتخابات البرلمانية المقبلة.