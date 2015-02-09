الولايات المتحدة في مرمى «العاصفة الثلجية الثالثة»

أكدت توقعات الأرصاد الجوية، الإثنين، أن بوسطن ومناطق أخرى في شمال شرق الولايات المتحدة، التي تغطيها بالفعل طبقة من الجليد سمكها نحو 90 سنتيمترا، تستعد لموجتين من العواصف الثلجية، بحلول صباح الثلاثاء، وسط ترقب من مناطق على ساحل المحيط الهادي مزيدا من الأمطار والرياح العاتية.

وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، فترة طويلة من العواصف الجليدية في بوسطن والمناطق المحيطة بنيو إنجلاند، وأصدرت تحذيرابهبوب عاصة شتوية، لتكون العاصفة الثلجية الثالثة، التي تضرب المنطقة خلال أقل من 3 أسابيع.

وقال بيل سيمبسون، خبير الأرصاد :«نحن نشهد الآن هذا النمط، ويهب الهواء البارد من كندا ليهبط علينا هنا ويتفاعلمع الرطوبة القادمة من المحيط، عندما تجتمع هذه المكونات تجد طاقةكافية لتكون عاصفة ثلجية».