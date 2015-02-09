أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جنايات المنيا تنظر محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين بخلية “الشراينة” الإرهابية

Google+ Print
جنايات المنيا تنظر محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين بخلية “الشراينة” الإرهابية جنايات المنيا تنظر محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين بخلية “الشراينة” الإرهابية

محمود عزت، نائب المرشد العام

تنظر، اليوم الأثنين، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، محاكمة 17 من تنظيم الإخوان بينهم محمود عزت نائب مرشد جماعه الإخوان، في القضية المعروفه إعلاميا بـ «خلية الشراينة» الإرهابية والمتهمين بالسعي لقلب نظام الحكم وتدمير الإقتصاد.

وخلال الجلسة تم فض جميع الأحراز المرفقهة بالقضية وهى عبارة عن جهاز حاسوب الى عليه ملفات وصور ومنشورات وبيانات خاصة باعضاء الخلية الارهابيه، كما شاهدت المحكمة البيانات الوارده على 5 فلاشات ميمورى ذاكرة لحفظ المعلومات عليها بيانات لاعضاء بالسلطة القضائية ومكتب النائب العام المصرى وارقام تليفونات القيادات بوزارة العدل وعدد من الكتب والخرائط التفصيلية للجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا