جنايات المنيا تنظر محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين بخلية “الشراينة” الإرهابية

تنظر، اليوم الأثنين، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، محاكمة 17 من تنظيم الإخوان بينهم محمود عزت نائب مرشد جماعه الإخوان، في القضية المعروفه إعلاميا بـ «خلية الشراينة» الإرهابية والمتهمين بالسعي لقلب نظام الحكم وتدمير الإقتصاد.

وخلال الجلسة تم فض جميع الأحراز المرفقهة بالقضية وهى عبارة عن جهاز حاسوب الى عليه ملفات وصور ومنشورات وبيانات خاصة باعضاء الخلية الارهابيه، كما شاهدت المحكمة البيانات الوارده على 5 فلاشات ميمورى ذاكرة لحفظ المعلومات عليها بيانات لاعضاء بالسلطة القضائية ومكتب النائب العام المصرى وارقام تليفونات القيادات بوزارة العدل وعدد من الكتب والخرائط التفصيلية للجمهورية.