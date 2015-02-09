الخارجية الفلسطينية تندد بخطة إسرائيلية لتوسيع 4 مستوطنات في الضفة الغربية

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية ،اليوم الاثنين، بما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وضع خطة لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة لـ “هذا التصعيد الاستيطاني، واستمرار تهويد وضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لتدمير مقومات وجود دولة فلسطين مستقلة قابلة للحياة”.

وأضافت أن استمرار الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية “تعد دعوة صريحة وعلنية للعودة إلى دوامة العنف ودليل قاطع على سلامة التوجه الفلسطيني لطلب عضوية محكمة الجنائية الدولية”.

واعتبرت الوزارة أن إسرائيل بإصرارها على الأنشطة الاستيطانية ” تتحدى بذلك اللجنة الرباعية الدولية ودعوتها لاستئناف مفاوضات السلام” التي أصدرتها أمس عقب اجتماع لها في مدينة ميونخ الألمانية.

وبهذا الصدد دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اللجنة الرباعية والدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياتها إزاء هذا العدوان المدمر للسلام والتصدي له ووقفه فوراً وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف”.

وذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية الاثنين أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تستعد بإيعاز حكومي لتوسيع أربع مستوطنات عبر مصادرة 3 ألاف و740 دونما من أراضي فلسطينية مجاورة لها.

ويهدد الفلسطينيون برفع دعاوي تتعلق بالاستيطان على إسرائيل في محكمة الجنائية الدولية علما أن عضويتهم في المحكمة ستدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل بعد توقيعهم في 31 ديسمبر الماضي على وثائق للانضمام إلى ميثاق روما.