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بالصور.. ضبط قاعدة صاروخ و8 دانات و3 طلقات “آر بي جي” بشرق النفق بالسويس

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بالصور.. ضبط قاعدة صاروخ و8 دانات و3 طلقات “آر بي جي” بشرق النفق بالسويس بالصور.. ضبط قاعدة صاروخ و8 دانات و3 طلقات “آر بي جي” بشرق النفق بالسويس

المضبوطات

تمكنت قوات الأمن بالسويس أثناء قيامهم بتمشيط منطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي خلال 3 أيام متواصله من ضبط 8 دانات بالإضافة إلى قاعدة صاروخ و3 طلقات أر بي جي جميعها من مخلفات الحروب.

كان اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن السويس، قد  تلقي إخطاراً بأن قوات المباحث الجنائية وقوات الأمن قاموا بفحص عدد ” 15 ” مزرعة وفحص مالكيها والعاملين بها بإجمالي عدد ” 40 ” شخص منهم عدد ” 8 ” أشخاص صادر ضدهم ” 11 ” حكم حبس.

كما أسفر الفحص عن ضبط 2 سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع , 8 دانة مدفع يعلوها الصداء 2 مقذوف أر بى جى , 1 قنبلة يدوية ليست مصرية الصنع ، 1 قاعدة صاروخ فلاج ، 2 بستله بلاستيكية بهما أثار مادة tnt ، 1 فلنشر الخاص بحمل المدفع على الكتف تحرر عن ذلك المحضر رقم 530 لسنه 2015 جنايات قسم شرطه الجناين .

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