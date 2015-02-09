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البرلمان الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

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البرلمان الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة البرلمان الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

البرلمان الصومالي

منح البرلمان الصومالي ثقته للحكومة الجديدة برئاسة عمر عبد الرشيد علي شرماركي في جلسته ظهر الاثنين.

وبدأت الجلسة الذي ترأسها رئيس البرلمان محمد عثمان جواري في حضور رئيس الوزراء وحكومته بإطلاع البرلمان على برامج الجديدة، وبعد مناقشتها، صوت النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة، بحسب الأناضول.

وصوت 192 نائبا لصالح الحكومة الجديدة، مقابل 22 نائبا صوتوا ضدها من أصل 231 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.

وأعلن جواري نتيجة عملية التصويت قائلا إن “الحكومة الجديدة حصلت على ثقة البرلمان (يضم 275 نائبا) بأغلبية ساحقة” متمنيا أن تؤدي مهامها.

وبهذا حسم البرلمان أخيرا، مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة التي تعثرت مرات عديدة نتيجة اعتراض البرلمان على التشكيلات السابقة، والتي ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة، بحد قول النواب المعترضين.

وأعلن شارماركي بداية الشهر الجاري عن تشكيلة حكومته المكونة من 26 وزيرا ونائب وزير ووزراء الدولة.

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