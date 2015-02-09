«الآثار»: تطبيق تقنية جديدة تنسخ نقوش صخرية بصحراء الكاب في أسوان

نجحت البعثة البلجيكية الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الآثار، في تطبيق تقنية جديدة لنسخ وتسجيل النقوش الصخرية المسجلة بصحراء الكاب، في أسوان، ترجع إلى عهد الملك خوفو بالدولة القديمة، باستخدام الصور الرقمية عالية الجودة، وتحويلها إلى رسومات ثلاثية الإبعاد.

وقال ممدوح الدماطي، وزير الآثار إن النقوش تلقي الضوء على أنشطة الملك خوفو بصعيد مصر، وما تمتعت به منطقة الكاب بالصحراء النائية من اهتمام، مشيرا إلى أن إتمام عمليات النسخ والتوثيق الأثري يمثل أهمية كبيرة، باعتبارها تعد من المرات القليلة التي تسجل بها نقوش تنتمي إلى عصر الأسرة الرابعة، داخل موقع آثري بصعيد مصر.

وأضاف «الدماطي»، في بيان، الإثنين، أنه من خلال التطبيق الجديد يمكن انجاز عمليات توثيق وتسجيل كافة النقوش المسجلة، بمختلف المواقع الأثرية في مدد زمنية أقصر، بما يحقق نتائج أفضل بالمقارنة بالطرق التقليدية.

فيما قال الدكتور Dirk Huyge، عضو متحف الفنون والتاريخ ببروكسل، عضو فريق العمل، إن التقنية الجديدة لها أهمية بالغة في نسخ النقوش السخرية، وإعداد سجلات لها بما يسهل دراستها والرجوع لها في المستقبل، من خلال التقاط الصور الرقمية ذات الجودة العالية من زوايا متعددة، ثم دمجها باستخدام برامج متخصصة مكنت فريق العمل من تحويل الصور ذات البعدين إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، وحملت على كمبيرتر لوحي لإعداد رسومات رقمية للنقوش، ما يسهل العمل بشكل كبير ويخرج بنتائج أكثر دقه.

وأشار، إلى أن النقوش الصخرية تتركز في موقعين في الجنوب الشرقي من المستوطنة المصرية الكبيرة بالكاب، إحدهما يعرف باسم «برج الحمام»، ويحوي العديد من النقوش، من بينها لوحة كبيرة ترجع إلى عام 3500 ق. م، والأخر يعرف بموقع خوفو، ويحمل إحدى نقوشه تصوير لمركب يتقدمها صقر، ونقش يسجل اسم حورس الذهب، وخرطوش الملك خوفو.

من جانبه قال الدكتور John Darnell، عضو فريق العمل، إن الموقع أظهر خرطوش الملك خوفو ثلاثة مرات، بالإضافة إلى نقوش أخرى تصور أشكال آدمية، ومواكب توضح ثلاثة من بينها استخدام الصواري الثنائية، المستخدمة في أواخر الدولة القديمة والوسطي للتنقل بنهر النيل، كما تحمل مقدمه إحدى المراكب رأس «قنفذ»، وهو شكل يظهر عليه الكثير من مراكب ترجع إلى عصر الدولة القديمة، وربما تنتمي في الأساس لمنطقة «إلفنتين»، لافتا إلى أن النقوش تنشر من قبل بالشكل الذي يتلاءم مع أهميتها التاريخية.