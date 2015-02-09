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هدى بدران بعد حركة المحافظين: «لا تستهينوا بالمرأة»

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قالت الدكتور هدى بدران، رئيس اتحاد نساء ، إن حركة المحافظين الأخيرة أصابت النساء بخيبة أمل، حيث كانت هناك آمال عريضة بأن تشمل الحركة تعيين سيدة في منصب المحافظ للمرة الأولى، لكن جاءت الحركة الأخيرة بعكس ما تشتهي النساء دون أي مبرر.

وأضافت «بدران» خلال مؤتمر اتحاد نساء مصر، الاثنين، أن الدستور أكد على ضرورة المساواة وأن المعيار الوحيد للاختيار هو الكفاءة والقدرة وليس الجنس، محذرة «لا تستهينوا بالمرأة والنساء».

وأشارت إلى أنه «بعد كل التعهدات السابقة وثورتين، شاركت المرأة فيهما بفاعلية، فلا يوجد أي مبرر لحرمان النساء من حقهن الطبيعي في تقلد أعلى المناصب، لاسيما أن مصر تزخر بالعديد من النماذج المشرفة للنساء سواء كأساتذة جامعات أو سفيرات لمصر في الخارج كان يمكن الاختيار بينهن».

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