أهالي مطروح يستقبلون المحافظ الجديد بـ«الأعيرة النارية وذبح عجلين»

استقبل أهالي مطروح، الإثنين، اللواء علاء فتحي أبوزيد، المحافظ الجديد، بعد انتظاره بالوقوف على الطريق الدولي، والذي امتد بطول 130 مترًا، وأطلقوا الأعيرة النارية، وقاموا بذبح عجلين.

والتقي «أبوزيد» أهالى الضبعة، وأعضاء اللجنة التنسيقية للمتضررين من المشروع النووي، وإمام الدعوة السلفية، وأعضاء رابطة شباب الضبعة، لمناقشة دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، إلى أن ملف مياه الشرب والتنمية الاقتصادية من أهم أولوياته خلال توليه المسؤولية، موضحا أنه لا يعتمد على التقارير الورقية، بل على العمل الميداني، مضيفا أنه يعلم كافة المشاكل التي تعاني منها المحافظة.