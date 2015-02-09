أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

أهالي مطروح يستقبلون المحافظ الجديد بـ«الأعيرة النارية وذبح عجلين»

  • مصر
  • 5
Google+ Print

استقبل أهالي مطروح، الإثنين، اللواء علاء فتحي أبوزيد، المحافظ الجديد، بعد انتظاره بالوقوف على الطريق الدولي، والذي امتد بطول 130 مترًا، وأطلقوا الأعيرة النارية، وقاموا بذبح عجلين.

والتقي «أبوزيد» أهالى الضبعة، وأعضاء اللجنة التنسيقية للمتضررين من المشروع النووي، وإمام الدعوة السلفية، وأعضاء رابطة شباب الضبعة، لمناقشة دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، إلى أن ملف مياه الشرب والتنمية الاقتصادية من أهم أولوياته خلال توليه المسؤولية، موضحا أنه لا يعتمد على التقارير الورقية، بل على العمل الميداني، مضيفا أنه يعلم كافة المشاكل التي تعاني منها المحافظة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية