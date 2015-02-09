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«نساء مصر»: ساعدنا الأحزاب في استكمال قوائمها الانتخابية بـ50 سيدة

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قالت الدكتورة نيفين وهيب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنساء ، إن الاتحاد ساعد بعض الأحزاب والقوائم في استكمال قوائمها بعدد 50 مرشحة، بعضهم تقدم بالفعل بأوراق الترشح لانتخابات البرلمانية بمختلف المحافظات.

وأضافت «وهيب»، في مؤتمر صحفي للاتحاد، الاثنين: «دربنا 50 سيدة بالإضافة إلى مديري حملاتهم على خوض الانتخابات البرلمانية سواء من خلال القوائم أو الفردي، ومن بين هؤلاء 3 مرشحات من ذوى الاحتياجات الخاصة و10 أخريات من الأقباط».

وتابعت: «الاتحاد يساعد السيدات الراغبات في الترشح للانتخابات بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية للمساعدة في توسيع قاعدة مشاركة المرأة في الانتخابات»، نافية ما تردد عن دفع الاتحاد بالبعض للترشح، مؤكدة أن «هذا دور الأحزاب ودورنا يقتصر على الدعم المعنوي واللوجستي للنساء».

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