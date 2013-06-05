"الحلاقة الآمنة" في دورة تدريبية مشتركة بين "الحرفيين" و"الصحة" في الفيوم

مدير عام التثقيف بمديرية الصحة يحذر من خطورة الأمراض المعدية التي تنتقل عبر موسي الحلاقة مثل فيروس "سي"

كتب : ميشيل عبدالله منذ 40 دقيقة

نظمت نقابة العمال الحرفيين بالفيوم، بالتعاون مع إدارة التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، دورة تدريبية للحلاقين بمحافظة الفيوم بعنوان "نحو حلاقة آمنة"، مساء أمس، بقاعة المركز الطبى الحضرى بحى كيمان فارس بمدينة الفيوم.

حضر الدورة التدريبية الدكتور فرج عبدالمعز مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة بالفيوم وسيد يونس نقيب الحرفيين بالفيوم والمسؤول الإعلامى للإتحاد المصرى للحرفيين، والدكتور توفيق شعيب ومحمد السواح وفاتن عابدين، مسئولين بإدارة التثقيف بالمديرية.

وحذر الدكتور فرج عبدالمعز، من خطورة نقل العدوى عن طريق موس الحلاقة وطرق الوقاية من الأمراض المعدية، والتى تنتقل إلى المواطنين بعضهم البعض ومنها فيروس "سي" فضلا عن انتقال أمراض جلدية عن طريق الملامسة ومشط الشعر.

وأكد على أن الوقاية تسهم فى ترشيد التكاليف الصحية التى تنفقها الدول فى معالجتها لهذه الأمراض، التى كان من الممكن أن تسهم فى إنشاء مشروعات تنمية جديدة، مشيرا إلى أن المديرية تولى الجانب الوقائى اهتماما كبيرا حيث تم تنفيذ السياسات المتعلقة بصحة البيئة على مستوى محافظة الفيوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وقال سيد يونس نقيب الحرفيين بالفيوم، إنه لابد من بيئة مصونة من المهددات وآمنة من المخاطر، قادرة على مواجهة التحديات، لتتمكن من المحافظة على مكتسباتها البشرية ومقدراتها المادية، وأضاف "لا صحة مع عدم نقاء البيئة، وأن صحة البيئة هى صحة الفرد والأسرة والمجتمع والوطن".

وأشار يونس إلى أن مشاركة مديرية الصحة تأتى انطلاقا من قناعتها بدور البيئة النقية فى الوقاية من ظهور الأوبئة والسيطرة عليها قبل انتشارها، وأن هدف النقابة الإستراتيجى تجسد فى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والقيم الأساسية التى تحكم العمل فى النقابة، وأكد على ضرورة ألا تقتصر الرعاية على الخدمات الطبية فحسب بل يجب أن يصاحب ذلك اهتماما بمفاهيم تعزيز الصحة والتثقيف الصحى والوقاية.