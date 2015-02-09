حداد في قناة الأهلي.. وفضائيات مصر دون شريطة سوداء

أعلنت قناة النادي الأهلي، الاثنين، الحداد على شهداء نادي الزمالك والذي لاقوا وافتهم المنية في أحداث مجزرة الدفاع الجوي يوم الأحد الماضي.

ونعت قناة الأهلي: «ببالغ الحزن والأسى ضحايا مباراة الزمالك وإنبي من جماهير نادي الزمالك والرياضة المصرية وتتقدم بخالص العزاء إلى جماهير الزمالك والشعب المصري وإلى أسرهم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. حفظ الله مصر وشعبها».

وتعد قناة الأهلي الوحيدة، التي أعلنت الحداد، بوضع شريطة سوداء أعلى يمين الشاشة، وبثت القنوات المصرية الخاصة برامجها، بالصورة المعتادة، الاثنين، دون وضع أي إشارة سوداء.