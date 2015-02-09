إحالة 8 مدرسين بقويسنا للمحاكمة بتهمة التعدي على مدير المدرسة

وافق المستشار عبد الفضيل قنصوه نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 8 مدرسين للمحاكمة لقيام أحدهم بالتعدي بالضرب المبرح على مدير المدرسة وإضراب الباقين عن العمل وطرد الطلاب والطالبات خارج المدرسة بعد منع زملائهم المدرسين من التدريس للطلبة.

صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ’ وقال أن المتهمون سلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لشاغل الوظيفة العامة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم.

كشفت مذكرة المستشار محمد غنيم أن خالد أحمد علي ’ معاون فني بمدرسة قويسنا الثانوية الزراعية أساء محادثة مدير إدارة المدرسة بأن قال له تحديداً وبصوت مرتفع “دي قلة أدب” بينما قام زميله طه الدسوقي محمد ’ أخصائي تكنولوجيا بالمدرسة بالتعدي بالضرب المبرح بمقر عمله على رئيسه المباشر “حسن عبدالعظيم” في حضور إدارة المدرسة رئاسته ’ كما تعدى عليه كذلك بالألفاظ غير اللائقة بأن قال له “هموتك يابن الكلب”.

وجاء بأوراق القضية أن كل من المدرسون محمود محمد شادي وخالد حامد ابو العطا ومصطفى عبدالسميع محمد ومحسن حلمي عبدالفتاح وغريب توفيق محمد و ذكي إبراهيم ذكي ’ اتفقوا على الإضراب عن العمل وتجمهروا داخل المدرسة ومنع زملائهم من التدريس للطلاب ’ وقاموا بطرد الطلاب والطالبات إلى خارج المدرسة مما كان من شأنه تعريض حياتهم للخطر.