جنح الرمل تقضي بالحكم على”ماهينور المصري” و10 أخرين بسنتين و5ألاف كفالة

قضت محكمة جنح الرمل برئاسة المستشار عبد الحميد حرحش، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” قسم الرمل ” بحبس 10 من محاميي ونشطاء الإسكندرية –بينهم ماهينور المصري- سنتين ودفع كفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أفراد قسم الرمل.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية (رقم 6868 لسنة 2013- جنح رمل أول) اتهامات بإصابة أفراد وضباط الشرطة، اقتحام القسم واتلاف بعض محتوياته بعد تعطيل سير العمل به، بالإضافة إلى ترويع وتخويف وبث الرعب فى نفوس المواطنين.

وترجع وقائع القضية إلى مارس 2013، حيث قام بعض أعضاء جماعة الإخوان بالاعتداء على أحد النشطاء السياسيين واقتادوه إلى قسم الرمل وحرروا ضده هو و2 آخرين محضرا يتهموهم بمحاولة حرق إحدى مقرات حزب الحرية والعدالة، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء تم رفض دخولهم، مما تحول بعدها لاشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين الذين حاولوا الاعتصام داخل القسم اعتراضا على الاعتداء عليهم.