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شباب أبو قرقاص ​بالمنيا ​يشيعون جنازة شهيد «أحداث الدفاع الجوى»

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شباب أبو قرقاص ​بالمنيا ​يشيعون جنازة شهيد «أحداث الدفاع الجوى» شباب أبو قرقاص ​بالمنيا ​يشيعون جنازة شهيد «أحداث الدفاع الجوى»

عبد الرحمن على توفيق، شهيد «أحداث الدفاع الجوى»

وسط هتافات “حسبنا الله ونعم الوكيل” و”يا شهيد نام وأتهني وأستننا علي باب الجنة”، شهدت مدينة الفكرية بأبوقرقاص​ ​، اليوم الإثنين، حالة من الغضب والحزن الشديدين، أثناء تشييع جثمان الشاب عبد الرحمن على توفيق ، 23 سنة، في جنازة شعبية مهيبة، والذي لقي مصرعه في مذبحة إستاد الدفاع الجوي، بالقاهرة.

وشيعت الجنازة من مسجد الفتح بمدينة الفكرية جنوب محافظة المنيا، ومسقط رأس الضحية، وهو عضو برابطة “أولتراس وايت نايتس”.

ورفض أهالي الشهيد وأصدقائه وضع جثمانه في سيارة الموتى ليحملوه علي أعناقهم ويجولوا بالجثمان الشوارع وسط هتاف “حسبنا الله ونعم الوكيل” .

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