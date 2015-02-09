رانيا يحيى وفرقتها في وكالة الغوري احتفالًا بعيد الحب الخميس القادم

تقدم عازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى وفرقتها حفلًا يوم الخميس القادم في وكالة الغوري بحي الحسين الساعة 7 مساءً، ودخول الحفل بالمجان للجمهور.

يقام الحفل احتفالًا بعيد الحب، ويتضمن فقرات منوعة لمطربين وشعراء مع موسيقى، بحضور الشاعر د.عصام خليفة، والمطرب د.اشرف عبد الرحمن، والمطربة داليا عبد الوهاب، وبصحبة فرقتها يحيى الهرميل، أصغر عازف (بيكولو) في الشرق الأوسط، ومحمد وهيدى كورانجليه.

تخرجت رانيا يحيى في كونسرفتوار القاهرة عام 1998 قسم الفلوت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في نفس العام، كما نالت درجة الدكتوراة من المعهد العالي للنقد الفني قسم فلسفة الفن وعلومه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى سنة 2011، ومثلت مصر في العديد من المهرجانات الدولية في مختلف دول العالم منها ألمانيا، فرنسا، الكويت، الإمارات، لبنان، روسيا، إيطاليا، اليونان والنمسا؛ وحصلت على عدة جوائز وشهادات تقدير منها الجائزة الأولى في مسابقة جمال عبد الرحيم وميدالية التفوق من المجلس الاعلى للثقافة، وشهادة تقدير من أكاديمية الفنون والجامعة الأمريكية، كما حصلت على لقب الطالبة المثالية من أكاديمية الفنون عام 1998، وتعمل حالياً كاتبة وناقدة فنية في العديد من الاصدارات الصحفية، وتشغل وظيفة مدرس بقسم فلسفة الفن وعلومه بمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون.