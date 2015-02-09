دفاع متهمي مذبحة بورسعيد يسُب «الأهلي».. ويتهم أبو تريكة بالمتاجرة بدم الشهداء

انتقد المحامي “غنيم جبر” عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد ” أن يرد في مرافعة النيابة تهنئة للنادي الأهلي “نادي القرن”وكيف انه أسعد المصريين.

وتابع عضو الدفاع خلال مرافعته موجهاً «سباب» للنادي الأهلي ” مشدداً بأن الكرة لم تٌفيد اهالي الشهداء ذاكراً اسماء لاعبي الأهلي ” محمد ابو تريكة ” و ” عماد متعب ” و رئيس النادي حينها ” حسن حمدي ” متهماً اياهم بأنهم يتاجرون بهذا الشعب و بأحاسيسه.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.