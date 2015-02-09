أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دفاع متهمي مذبحة بورسعيد يسُب «الأهلي».. ويتهم أبو تريكة بالمتاجرة بدم الشهداء

Google+ Print
دفاع متهمي مذبحة بورسعيد يسُب «الأهلي».. ويتهم أبو تريكة بالمتاجرة بدم الشهداء دفاع متهمي مذبحة بورسعيد يسُب «الأهلي».. ويتهم أبو تريكة بالمتاجرة بدم الشهداء

 

أبو تريكة

انتقد المحامي “غنيم جبر” عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد ” أن يرد في مرافعة النيابة تهنئة للنادي الأهلي “نادي القرن”وكيف انه أسعد المصريين.

وتابع عضو الدفاع خلال مرافعته موجهاً  «سباب» للنادي الأهلي ”  مشدداً بأن الكرة لم تٌفيد اهالي الشهداء ذاكراً اسماء لاعبي الأهلي ” محمد ابو تريكة ” و ” عماد متعب ” و رئيس النادي حينها ” حسن حمدي ” متهماً اياهم بأنهم يتاجرون بهذا الشعب و بأحاسيسه.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا