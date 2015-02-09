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بالصور.. ضبط 23 قطعة سلاح و1826 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

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الأسلحة المضبوطة

الأسلحة المضبوطة

تمكنت قوات الأمن بالسويس خلال حملة أمنية موسعة من ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية والهاربين من أحكام قضائية وأسلحة بيضاء فى حملة أمنية بأحياء المحافظة استمرت 10 أيام.

تلقي اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا من العميد عاطف الحناوي، مدير المباحث الجنائية بنجاح حملة موسعة شارك فيها ضباط المباحث الجنائية بجميع الأقسام تمكنوا خلالها من ضبط 23 قطعة سلاح عبارة عن ( بندقية آليه عيار 7.62 * 39 ) و 22 فرد محلي الصنع مختلف الأعيرة و34 بنادق اليه غربيه , علبة شريط جرينوف، بالإضافه إلي 1462 طلقة مختلف الأعيرة .

كما تم ضبط 30 قطعة سلاح أبيض عبارة عن ” مطاوي – كترات ” وضبط 36 قضية اتجار من بينها 3 كيلو و750 جرام بانجو و6231 أقراص مخدرة مختلفة الأنواع و4 كيلو حشيش و 195 جرام 50 جرام هيروين.

وتم ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في 8 قضايا ( قتل – أحراز سلاح ناري – سرقات – مشاجرة واطلاق أعيرة نارية ) ، ضبط 74 قضايا تموينية مختلفة وتم ضبط ( 157 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

ونجحت القوات من ضبط 12861 مخالفة مروريه متنوعة وتم تنفيذ 1826 حكم عليهم “20 حكم جناية – 1165 أحكام حبس – 524 أحكام غرامات – 117 أحكام مخالفات.

الأسلحة المضبوطة

الأسلحة المضبوطة

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