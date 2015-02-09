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مطار هامبورج: إضراب موظفي الأمن «كارثي»

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تسبب الإضراب التحذيري التيقام بها موظفو الأمن في مطار هامبورج، الإثنين، في تعطيل تسجيلإجراءات الوصول بالمطار، وقالت المتحدثة باسم المطار، شتيفاني هاردر: «الشرطة تغلق المداخل الآن وتمنع دخول وافدون جدد»، وتابعت: «إن الإضراب الأخير يعد أمرا كارثيا، لقد تجاوزنا حدود قدرتنا الاستيعابية».

وتسببت الإضرابات في إلغاء نحو ربع الرحلات بالفعل، ويوصى المسافرين بتعديل مواعيد حجز رحلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن موظفي الأمن بدأوا إضراباتهم التحذيرية، الإثنين، في كلمن مطار شتوتجارت وهامبورج وهانوفر.

وكانت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات قد دعت لهذه الإضرابات، الأحد، للضغط على الشركات في المفاوضات المستمرة حول أجور قطاع الأمن.

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