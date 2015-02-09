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النيابة تجري معاينة تصويرية لموقع اشتباكات استاد الدفاع الجوي

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النيابة تجري معاينة تصويرية لموقع اشتباكات استاد الدفاع الجوي النيابة تجري معاينة تصويرية لموقع اشتباكات استاد الدفاع الجوي

 

مجزرة استاد الدفاع الجوى

أجرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية المعاينة التصويرية لموقع الاشتباكات التى وقعت مساء امس امام استاد الدفاع الجوى.

حيث كشفت المعاينة الاولية عن عدم العثور على اى طلقات نارية او خرطوش ، وتم العثور على بعض الملابس والمتعلقات الشخصية واطارات محترقة وحجارة واثار شماريخ وتحطم جزء من بوابة الاستاد.

كانت نياية شرق القاهرة الكلية امرت مساء امس بتشريح جثث 22 من رابطة مشجعى نادى الزمالك الوايت نايتس ، لبيان اسباب الوفاة ، وصرحت بدفن الجثث ، وامرت بسرعة اجراء تحريات الامن الوطنى حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثث ان الوفاة نتجت عن الاصابة بكسر فى الرقبة وكدمات بالصدر والوجه نتيجة التدافع والتكدس ، حيث خلت اجساد المتوفين من اثار الطلقات النارية.

كانت اشتباكات وقعت مساء امس الاحد امام استاد الدفاع الجوى بين رابطة مشجعى نادى الزمالك الوايت نايتس وقوات الامن ، اثناء محاولة الالتراس دخول الاستاد لحضور مباراة النادى وانبى.

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