محافظ الإسكندرية: الإشاعات تسببت لى فى مشاكل عائلية

التقى، صباح اليوم الإثنين، هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الجديد وبصحبته اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق، بالإعلامين، بغرض التعارف بهم ووضع الخطوط العريضة عن كيفية عملة كمحافظ فى الفترة القادمة والرد على الكثير من الشائعات والتى تناولتها موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

من جانبه قال هاني المسيري، محافظ الإسكندرية الجديد، أنه لم يحصل على شهادة الدكتوراه، ولكنه حصل على الماجيستر، ولا يحب أن يلقب بألقاب لم يحصل عليها، كما أن ما تم نشره عن حياته الشخصية على الفيس بوك قد تسبب ببعض المشاكل الطفيفة داخل أسرتى، وطالب الإعلاميين والمواطنين بدلاً من الخوض فى حياته الشخصية أن يلتفتوا إلى أعماله، وسابقه خبرته والتى وصفها بالمشرفة.

وأضاف أنه قادر على التعامل مع العشوائيات، كموضحاً أن مسقط رأسة من منطقة رشدي ووالده كان مدير لشركة كابو الكائنة فى منطقة الحضرة ولذلك كان يذهب إليه كثيراً.

وأضاف أن من أهم الملفات فى المحافظة هى القمامة، والصرف الصحى والمياه والشوارع ، ونوه أن الرئيس السيسى أبلغة أن بالإسكندرية 26 ألف عقار مخالف ولهم 150 ألف مخالفة، وأوضح أن ازالة العقارات المخالفة بالقوة الجبرية وبها سكان يؤدي إلى تشريد الأهالي والأسر، فيجب إيجاد حلول وسط، وإيجاد حل بديل قبل عمليه الإزالة وهذا ما ناقشة مع مدير أمن الإسكندرية أمس.

وأعلن أنه يحاول الاتصال مع اللواء عبد السلام المحجوب – محافظ الإسكندرية الأسبق واللواء عادل لبيب كونه محافظ الإسكندرية الأسبق، ومحاولة تكوين مجلس أمناء للاستفادة من خبراتهم.

وأضاف أنه سيقوم بالمرور على كافة الأحياء والمناطق العشوائية، وأنه سيقوم بتنفيذ المشروعات وفق الامكانيات المتاحة وبمساعدة المجتمع المدني.

وأوضح أنه يريد تطوير الموانئ وصناعة الورش في الإسكندرية يقوم بإعادة أحيائها، على أن يتم تصدير تلك الصناعات أو العمالة، وإحياء الملفات السياحية والثقافية.