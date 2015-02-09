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طلب للجنة العليا للانتخابات للكشف عن نسبة الوعي الثقافي لدى المرشحين

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طلب للجنة العليا للانتخابات للكشف عن نسبة الوعي الثقافي لدى المرشحين طلب للجنة العليا للانتخابات للكشف عن نسبة الوعي الثقافي لدى المرشحين

تقدم محمد مجدي صالح عضو الهيئة العليا لحزب حراس الثورة أحد المرشحين للانتخابات النيابية القادمة عن الدائرة رقم 15 بمدينة 6 أكتوبر والواحات بطلب للجنة العليا للانتخابات.. للمطالبة بالكشف عن نسبة الوعي الثقافي والعقلي لجميع مرشحي النواب.. أسوة بالكشف الطبي حيث أنه الأولى باعضاء مجلس النواب ان يكون لديهم وعي ثقافي بمجريات الامور ونسبة وعي عقلي تتيح لهم اتخاذ الإجراءات ومناقشة القوانين.

وأضاف مقدم الطلب: هناك فرق بين الجاهل والأمي.. حيث أن الامية لا تعني انعدام الثقافة بينما الجاهل لا يعي شيئا عن قضايا و هموم وطنه .

وأوضح انه قد تبين بعد فتح ابواب الترشح للانتخابات النيابية بان هناك الكثير من المرشحين او راغبي الترشح لا علم لهم بدورهم السياسي لانهم لا يستطيعون حتى ترتيب اوراق الترشح الخاصة بهم..فكيف لهم ان يديروا شئون وطن .

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