الاتحادية العليا تقضي بسجن المتهم في قضية التنظيم السري 7 سنوات

حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري بالسجن سبع سنوات للمتهم م. ع. ا" اماراتي الجنسية عن التهم المسندة اليه بالانضمام الى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الإستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين اعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره ..

من جهة أخرى استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم "ع.ر.ع" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والذي امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه.

وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة الثاني من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم

ومثل أمام المحكمة المتهمان بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة .

من جهة أخرى استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا إلى مرافعة دفاع المتهم "ع.ر.ع" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والذي امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه. وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة الثاني من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.