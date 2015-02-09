سرقة “خاتم” لجنة الكشف الطبي على مرشحي النواب بالإسماعيلية

قالت مصادر طبية بمستشفى الإسماعيلية العام، اليوم الإثنين، إن “خاتم” المستشفى الخاص بلجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين للبرلمان تمت سرقته فى ظروف غامضة.

وأضافت المصادر أن الدكتور حسين مصطفى، مدير المستشفى، أبلغ أجهزة الأمن وتم التحفظ على مسئول الخاتم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

من ناحية آخرى بلغ عدد المتقدمين إلى لجنة الكشف الطبي بالمستشفى حتى اليوم الإثنين 86 مرشحًا محتملاً.

وقال الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن لجنة المتابعة الخاصة بكشف المرشحين المحتملين لم ترصد أى تجاوزات وأن عملية كشف نتائج التحاليل سرية وترسل إلى اللجنة العليا للانتخابات.