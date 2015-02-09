ضبط متهم وهروب آخر محكوم عليه بـ 118 سنة بعد معركة مسلحة بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط متهم مطلوب ضبطه في 4 قضايا بعد إصابته بطلق ناري أثناء تبادل النيران بين الشرطة، وتمكن تاجر أسلحة محكوم عليه بـ 118 سنة سجن من الهروب وجاري ضبطه.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بوردت معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها تواجد الشقي الخطر / يحي كامل عبد النعيم تكية ” شهرته يحي تكية ” 52 سنة عاطل والمسجل تحت رقم 30 فئة ” أ ” [ تجارة أسلحة ] ويقيم بناحية القرامطة غرب – دائرة المركز علي الطريق بذات الناحية والمحكوم عليه في 5 جنايات.

علي الفور تم الدفع بقوة من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات بحثية ونظامية مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وما أن وصلت القوات للمكان المشار إليه ومشاهدة المذكور للقوات حال استقلاله دراجة بخارية خلف أحد الأشخاص حاملاً سلاح ناري بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية، إلا أن القوات قامت مبادلته إطلاق الأعيرة النارية وقيامهما بمحاولة الهرب إلا أن القوات قامت بالاستمرار في مطاردتهما وملاحقتهما حتي تم إسكات مصدر النيران إلا أنهما تخليا عن الدراجة البخارية ولاذ المتهم المذكور بالفرار بالزراعات المجاورة للطريق.

بتمشيط المنطقة عثر علي المدعو سيد أبو الفتوح السيد أحمد وشهرته “سيد أبو عجاج” 25 سنة عاطل ويقيم بناحية جزيرة شندويل دائرة المركز ملقي أرضاً وتبين إصابته ” بطلقات نارية ” والسابق اتهامه في 4 قضايا مختلفة [ سرقات بالإكراه – شروع في قتل ] أخرهم القضية رقم 7342 جنايات مركز سوهاج لسنة 2013 ” سرقة بالإكراه ” والمنظورة أمام القضاء حالياً والمحكوم عليه غيابياً في القضية رقم 13764 جنح المركز لسنة 2013 [ ضرب ] بالحبس ستة أشهر [ قائد الدراجة البخارية ].

تم العثور علي سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ذو دبشك خشبي وسونكي تحمل رقم 564803631 علي جسم السلاح ودراجة بخارية حمراء اللون ماركة وينج [ بدون لوحات معدنية ] تم التحفظ عليهما 0

> تم نقل المصاب المذكور لمستشفي سوهاج الجامعي – وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتكثيف الجهود نحو ضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر الازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.