توافد المواطنين على مطار القاهرة لاستقبال الرئيس الروسي

توافد على مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين، العشرات من المواطنين المصريين لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي سيصل خلال الساعات القادمة في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات.

وقام المواطنون برفع الأعلام المصرية وصور للرئيسين المصري والروسي، بالإضافة إلي بعض اللافتات باللغة الروسية والإنجليزية للترحيب بالرئيس الروسي، فضلا عن بعض اللافتات المكتوب عليها (الشعب المصري يرحب بالرئيس بوتين) و(مرحبا بك في مصر).

وقامت سلطات مطار القاهرة بتخصيص أماكن للمواطنين المتوافدين علي المطار بالقرب من الصالة الرئاسية، ونقل لهم بعض المقاعد المخصصة للركاب للانتظار والاستراحة عليها نظرا للفترة الكبيرة التي سيمكثونها بالمطار انتظارا لوصول الرئيس الروسي.