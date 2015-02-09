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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارتين تسبب في مصرع شخصين وإصابة 7 أخرين.

كان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجده يفيد بتصادم بين السيارة رقم 8627 ملاكي اسيوط قيادة ياسر عبد الناصر 47 سنه من أسيوط والسيارة رقم 9184 ن . م . ج ربع نقل قيادة أحمد حسن خليفة 26 سنه من مركز المنيا، وتبين أنه أثناء سير السيارة الأولي بالطريق اتجاه أسيوط اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلي انحرافها واصطدامها بالسيارة الثانيه القادمة في الاتجاه المقابل، وأسفر الحادث عن مصرع مصطفي ثابت أحمد 19 سنة طالب وقائد السيارة الأولي ياسر عبد الناصر، بينما أصيب 7 أشخاص اخرين من مستقلي السيارة الثانيه بجروح وارتجاج وسحجات وكدمات في الجسم تم نقل جثتي المتوفين والمصابين لمستشفي المنيا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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