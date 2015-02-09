مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالأقصر

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية المعلا جنوب الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطارا من العميد عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بمصرع على عوض الله محمد 30 سنة مقيم كوم امبو وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة رقم 25489 ملاكي اسوان بالسيارة رقم13681 نقل الأقصر أمام قرية المعلا بمركز إسنا جنوب الأقصر.

وتبين بالتحريات أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامى للسيارة الملاكى مما أدى إلى انحرافها إلى الاتجاه المعاكس.

تم نقل المصابين الي المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .